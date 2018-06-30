Израильские специалисты проверили содержание сахара в самых популярных фруктах и на основе полученных данных составили рейтинг плодов, которые сведут на нет любую диету, передает Proman.com.ua.

Известно, что из-за высокого гликемического индекса фрукты могут быть опасными для людей, склонных к диабету.

Как оказалось, содержание сахара в винограде и манго составляет 15%, так что гроздь винограда эквивалентна 4 чайным ложкам чистого сахара, а манго небольшого размера - 7 чайным ложкам.

Те же 15% сахара содержит и черешня.

Из-за своей сладости перечисленные фрукты и ягоды очень калорийны: 65 калорий в 100 граммах. Для желающих не нарушать диету рекомендуется съедать не более 1 порции в день (одна порция - это половина манго или стакан винограда либо черешни).

Второе место по сладости делят яблоки, груши, персики, сливы и киви, в которых содержится 10% сахара. Их порция тоже эквивалентна 4 чайным ложкам сахара.

Рекомендуется съедать не более 1 порции в день. (Одна порция - это 4 маленьких сливы или 2 больших, яблок и персиков - 1 штука, груш, слив и киви - от 1 до 3 штук в зависимости от размера).

Неожиданно низким оказалось содержание сахара в папайе, дынях и арбузах - только 7%. Это даже меньше, чем в морковке, но поскольку дыню и арбуз едят обычно в больших количествах, "ложечный эквивалент сахара" также оказывается значительным.

Калорийность перечисленных плодов - 32 калории на 100 граммов. Исходя из этого люди, соблюдающие диету, могут планировать их потребление.

Рекомендуется съедать 1 порцию в день, которая составляет половину дыни средних размеров, 300-350 г (или 3 стакана кубиков) арбуза.

Дыня полезнее арбуза: во-первых, она содержит больше витамина С, чем многие другие фрукты, во-вторых, ее гликемический индекс сравнительно невысок, то есть она не вызывает резкого скачка уровня сахара в крови.

В любом случае важно знать, что сахар, содержащийся во фруктах - это фруктоза, которая быстро усваивается организмом, и ее излишки откладываются на животе в виде жира.

Даже если содержание сахара в том или ином плоде невысоко, не рекомендуется есть более 3 порций в сутки.

Диабетикам, которые не хотят полностью отказываться от фруктов, стоит выяснить гликемический индекс разных плодов, указывающий на скорость попадания съеденного сахара в кровь. Чем эта скорость ниже, тем лучше. Рекомендуется есть фрукты вместе с белковыми продуктами - йогуртом или орехами.

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