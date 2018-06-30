Украинский политзаключенный Станислав Клих, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, скорее только, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире телеканала 112.ua, передает со ссылкой на .

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что он находится в очень плохом состоянии и сознание его спутанное. Работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама. В тюрьме ей сказали, что его уже там нет", - рассказала Щур.

С понедельника адвокат посетит Клих в больнице. Если его там не будет, то продолжать поиски в других местах.

Мама киевского преподавателя Станислава Клих, осужденного в на 20 лет по фальшивому обвинению, рассказала об ужасах сибирского заключения. Впервые за 3 года Тамара Клых получила большое (трехдневное) свидание с сыном. В колонию под Магнитогорском она доехала за трое суток. Почти двухметровый сын похудел на 15 кг, у него не работают руки, а колени гниют.

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