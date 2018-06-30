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В Черкасской области посетитель сломал челюсть врачу скорой помощи
30.06.2018 20:38
В приемном отделении городской больницы Ватутино Черкасской области ночной посетитель избил врача из-за отсутствия Барбовала. Агрессивного посетителя скрутили водители скорой помощи Фото: procherk.info Инцидент произошел сегодня ночью. В приемное отделение зашел мужчина и стал требовать у медика лекарственный препарат "Барбовал".После того, как врач заявил об отсутствии препарата, посетитель набросился на него.На шум прибежали водители скорой помощи. Они скрутили нападавшего и вызвали полицию.Пострадавшего медика с двойным переломом челюсти доставили в областную больницу. По данным издания, его ждет сложная операция.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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