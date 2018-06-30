В приемном отделении городской больницы Ватутино Черкасской области
ночной посетитель избил врача из-за отсутствия Барбовала.
Агрессивного посетителя скрутили водители скорой помощи Фото:
procherk.info Инцидент произошел сегодня ночью. В приемное
отделение зашел мужчина и стал требовать у медика лекарственный
препарат "Барбовал".После того, как врач заявил об отсутствии
препарата, посетитель набросился на него.На шум прибежали водители
скорой помощи. Они скрутили нападавшего и вызвали
полицию.Пострадавшего медика с двойным переломом челюсти доставили
в областную больницу. По данным издания, его ждет сложная операция.
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