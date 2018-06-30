В Кишиневе в пятницу, 29 июня, застрелили сына известного политолога, бывшего посла Молдовы в России, депутата первого парламента РМ Анатолия Цэрану. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника Генерального Инспектората полиции.

Известно, что в одной из квартир в доме по улице Василия Лупу произошла ссора между двумя мужчинами. В результате 32-летний хозяин квартиры трижды выстрелил в 30-летнего гостя, который погиб на месте.

Им оказался Теодор Цэрану, сын известного политолога, бывшего депутата и дипломата Анатолия Цэрану.

Сообщается, что стрелявший молодой человек задержан на 72 часа. Проводится следствие, прокуроры обратились в суд с требованием о предварительном аресте на 30 суток.

Также, в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено четыре вида оружия и несколько боеприпасов.

Уточняется, что сын политического аналитика был убит из пистолета CZ P-10C, калибра 9x19 мм, который был найден на полу в квартире. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на тумбочке пистолет Glock 19 калибра 9x19 мм. В другой комнате на кровати был найден автомат CZ-858, калибра 7,62x39 мм. Полицейские также обнаружили пистолет Макарова калибра 9x18 мм на другой тумбочке.

Хозяин квартиры владел оружием на законных основаниях. Оно было зарегистрировано на его имя.

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