Первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц отказался сообщать о состоянии здоровья украинского моряка Андрея Новичкова, который объявил голодовку после задержания. Новичков работал помощником капитана Фото: fleetmon.com "Я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию относительно Новичкова я передал Министерству иностранных дел", – сказал он.Дипломат отказался рассказывать о состоянии голодающего, подчеркнув, что может это сделать только после согласования с голодающим моряком.Баляьнц отметил, что постоянно поддерживает контакт с Новичковым.Украинца задержали в Тегеране в мае 2018 года в связи с пропажей матроса Arezoo прошлой зимой. Новичкова обвиняют в убийстве матроса, сам он уверяет, что матрос выпрыгнул за борт самостоятельно.Новичкова уже задерживали по этому делу в феврале 2017 года, но осенью отпустили под личное обязательство, когда он объявил голодовку.В посольстве "Громадському" не ответили на вопрос о причинах нового задержания.На сайте Администрации Президента Украины есть петиция с просьбой вмешаться в ситуацию с украинским моряком. В ней указано, что Новичков работал на судне старшим помощником капитана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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