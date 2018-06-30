Первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц отказался
сообщать о состоянии здоровья украинского моряка Андрея Новичкова,
который объявил голодовку после задержания. Новичков работал
помощником капитана Фото: fleetmon.com "Я подтверждаю эту
информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию относительно
Новичкова я передал Министерству иностранных дел", – сказал
он.Дипломат отказался рассказывать о состоянии голодающего,
подчеркнув, что может это сделать только после согласования с
голодающим моряком.Баляьнц отметил, что постоянно поддерживает
контакт с Новичковым.Украинца задержали в Тегеране в мае 2018 года
в связи с пропажей матроса Arezoo прошлой зимой. Новичкова
обвиняют в убийстве матроса, сам он уверяет, что матрос выпрыгнул
за борт самостоятельно.Новичкова уже задерживали по этому делу в
феврале 2017 года, но осенью отпустили под личное обязательство,
когда он объявил голодовку.В посольстве "Громадському" не ответили
на вопрос о причинах нового задержания.На сайте Администрации
Президента Украины есть петиция с просьбой вмешаться в ситуацию с
украинским моряком. В ней указано, что Новичков работал на судне
старшим помощником капитана.
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