Компания "" подала новый иск, чтобы расторгнуть контракты на поставку и транзит газа через Украину. Началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель правления российского "Газпрома" , передает со ссылкой на .

Основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмены решения Стокгольмского арбитража, и конструктивные предложения по стороны Украины.

По словам Миллера, Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.

Российский после решения Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза должен каждой украинской семье более 4,4 тыс. грн. По решению арбитража, каждая украинская семья уже получила 3,8 тысячи гривен от Газпрома в виде газа. Эти деньги были вычислены с более восьми тысяч гривен долга Газпрома.

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