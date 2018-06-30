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Ідеальна: нова колекція косметики від Кім Кардашьян
30.06.2018 21:21
Засоби марки Кім KKW Beauty за традицією розкуповують за кілька хвилин. Спробуйте не упустити новий запуск - колекцію тіней і помад, створену спільними силами Кім і її візажиста Маріо Дедівановіча.

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Її «зіркою» стала палітра тіней з десятьма відтінками: від перламутрово-білого до насиченого теракотового і синього. Останній - один з найсміливіших і складних. Хочете його приручити - нанесіть тіні плоскою кистю щільним шаром на все рухоме віко і підведіть ними нижнє. Не забудьте про ідеальний тон.

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А ось для губ вийшло два засоби: класична нюдово-кремова помада і блиск в двох відтінках: персиково-рожевому і прозорому.

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