|Ідеальна: нова колекція косметики від Кім Кардашьян
|30.06.2018 21:21
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Її «зіркою» стала палітра тіней з десятьма відтінками: від перламутрово-білого до насиченого теракотового і синього. Останній - один з найсміливіших і складних. Хочете його приручити - нанесіть тіні плоскою кистю щільним шаром на все рухоме віко і підведіть ними нижнє. Не забудьте про ідеальний тон.
А ось для губ вийшло два засоби: класична нюдово-кремова помада і блиск в двох відтінках: персиково-рожевому і прозорому.
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