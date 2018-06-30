Засоби марки Кім KKW Beauty за традицією розкуповують за кілька хвилин. Спробуйте не упустити новий запуск - колекцію тіней і помад, створену спільними силами Кім і її візажиста Маріо Дедівановіча.







Її «зіркою» стала палітра тіней з десятьма відтінками: від перламутрово-білого до насиченого теракотового і синього. Останній - один з найсміливіших і складних. Хочете його приручити - нанесіть тіні плоскою кистю щільним шаром на все рухоме віко і підведіть ними нижнє. Не забудьте про ідеальний тон.











А ось для губ вийшло два засоби: класична нюдово-кремова помада і блиск в двох відтінках: персиково-рожевому і прозорому.















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