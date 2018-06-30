Известный английский нападающий Уэйн Руни продолжит карьеру в .

Клуб из МЛС "Ди Си Юнайтед" громко о переходе 32-летнего форварда на официальной странице в Twitter, передает со ссылкой на .

В Америке игрок будет выступать под 9-м номером.

#NoWayneNoGain pic.twitter.com/HfbLmCsBOq

D.C. United (@dcunited) 28 июня 2018 г.

По данным СМИ, Руни будет зарабатывать 13 млн долларов в год.

Последним клубом экс-футболиста сборной Англии был его родной "Эвертон".

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