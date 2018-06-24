|Тара Рид поразила своей худобой
|24.06.2018 16:56
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Актриса Тара Рид также отпраздновала мистической Хеллоуин. Во время праздника звезде удалось удивить публику, но не своим ужасным костюмом в честь мероприятия, а своим анорексичным телом.
Тара оделась по-минимуму: мини-юбка, коротенький топ, рождественская шапка и босоножки на высоких каблуках.
В таком образе чрезмерная худоба еще больше «бросалась в глаза» и все акцентировали свое внимание на слишком стройных формах актрисы.
Напомним, что в 2014 году Рид уже уже заставила тревожиться фанатов из-за своего веса. Тара, в комментариях по этому поводу оправдывалась, что она не больна и нормально питается. Актриса отметила, что она просто крошечная девочка.
«Некоторых людей, которые много едят, вы называете очень толстыми. Вы хочете рассердиться на меня, потому что я слишком стройная? Отлично, будьте злыми. Я такая, какая есть», — говорит актриса.
Напомним, ранее сообщалось, что у Тары Рид зависимость от пластических операций.
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