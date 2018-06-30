Американский шут Джон Мелендес дозвонился президенту США Дональду
Трампу, представился сенатором и обсудил с ним некоторые
политические вопросы. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке У Трампа признали, что такой звонок был Фото: ЕРА По словам
Мелендеса, ему удалось позвонить на борт президентского самолета.
Вначале он говорил с советником и зятем президента США Джаредом
Кушнером, а потом ему перезвонил сам Трамп.Актер представился
президенту сенатором. Тот якобы поверил и обсудил с ним вопросы
иммиграции и работу Верховного суда США.Представитель Белого дома в
комментарии CNN заявил, что "иногда каналы коммуникации президента
открыты слишком широко, и такие ошибки случаются".Мелендес заявил,
что план разыграть Трампа мог легко провалиться, однако ни Трамп,
ни Кушнер не задавали наводящих вопросов.
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