Американский шут Джон Мелендес дозвонился президенту США Дональду Трампу, представился сенатором и обсудил с ним некоторые политические вопросы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Трампа признали, что такой звонок был Фото: ЕРА По словам Мелендеса, ему удалось позвонить на борт президентского самолета. Вначале он говорил с советником и зятем президента США Джаредом Кушнером, а потом ему перезвонил сам Трамп.Актер представился президенту сенатором. Тот якобы поверил и обсудил с ним вопросы иммиграции и работу Верховного суда США.Представитель Белого дома в комментарии CNN заявил, что "иногда каналы коммуникации президента открыты слишком широко, и такие ошибки случаются".Мелендес заявил, что план разыграть Трампа мог легко провалиться, однако ни Трамп, ни Кушнер не задавали наводящих вопросов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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