Сборная Франции одержала победу над командой Аргентины со счетом 4: 3 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Казани, Декабрь посетили 42 873 зрителей. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

В составе сборной Франции забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57) и Килиан Мбаппе (64, 68), у аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90).

Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за последние 60 лет, оформившим дубль в матче чемпионата мира. Нападающий забил два мяча в победной для французов игре 1/8 финала мирового первенства против сборной Аргентины (4:2), сделав это в возрасте 19 лет и шести месяцев. Самым молодым является бразилец Пеле, который в возрасте 17 лет и 8 месяцев оформил дубль на чемпионате мира-1958 в матче против команды Швеции (5:2).

Сборные Франции и Аргентины провели 12-ю очную встречу. В 11 предыдущих матчах между командами шесть побед одержали аргентинцы, две — французы, еще три игры завершились вничью. Французская команда не обыгрывала аргентинцев с марта 1986 года, тогда в товарищеском матче французы победили со счетом 2:0.

Франция показала образец контратакующей игры не только количеством созданных моментов или забитых голов. В первую очередь, это касается действий в центре поля. Нголо Канте и Поль Погба приложили максимум усилий для победы. И если о неуступчивости хавбека “Челси” известно уже давно, то вот Погба своими антропометрическими данными попросту доминировал в центре поля против сравнительно низких оппонентов из Аргентины.

Венцом этой игры стали действия в атаке. Причем каждый из футболистов французской сборной выполнял важную функцию, главным козырем которой стал Килиан Мбаппе. Возможно, это был один из лучших перфомансов в карьере 19-летнего нападающего.

Фактически, весь провал сборной Аргентины напрямую связан с игрой в обороне. У аргентинцев ее не было, следствием чего стали четыре пропущенных мяча, каждый из которых — на совести футболистов.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между командами Уругвая и Португалии, который пройдет в Сочи. Встреча 1/4 финала с участием французской команды пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00.

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