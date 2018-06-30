|Ірина Шейк показала апетитні сідниці на пляжі (ФОТО)
|30.06.2018 21:36
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Розслаблена поза, мокре волосся, ідеальний загар і дійсно розкішні форми тіла - Ірина Шейк знову надихає своїх шанувальників, публікуючи фотографії в купальнику. Якщо зазвичай модель хвастать сексуальною фігурою в бікіні, на цей раз її вибір припав на білу злиту модель купальника марки Tropic of C. Цілком можливо, що цей кадр - частина рекламної кампанії бренду, заснованого її близькою подругою Кендіс Свейнпол (її-то і зазначила Шейк на фотографії). Або приємний дружній жест і «привіт» для коханої колеги-ангела за допомогою соціальної мережі.
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