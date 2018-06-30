Хто, як не модель, знає, який ракурс обрати, щоб виглядати красиво та сексуально?!







Розслаблена поза, мокре волосся, ідеальний загар і дійсно розкішні форми тіла - Ірина Шейк знову надихає своїх шанувальників, публікуючи фотографії в купальнику. Якщо зазвичай модель хвастать сексуальною фігурою в бікіні, на цей раз її вибір припав на білу злиту модель купальника марки Tropic of C. Цілком можливо, що цей кадр - частина рекламної кампанії бренду, заснованого її близькою подругою Кендіс Свейнпол (її-то і зазначила Шейк на фотографії). Або приємний дружній жест і «привіт» для коханої колеги-ангела за допомогою соціальної мережі.



Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 29 Чер 2018 р. о 7:48 PDT



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