Глава администрации Липецкой области Олег Королев поделился мнением относительно вылета сборной Германии из Кубка мира-2018 после группового этапа, передает со ссылкой на .

"Германия позорно вылетела из Кубка мира-2018 только потому, что на этой земле они решили две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им ...

История и время вмешались", - написал Королев в своем твиттере.

Позже Королев удалил твит о сборной Германии.

66-летний Королев занимает пост губернатора с 12 апреля 1998 года. Он является вторым по продолжительности пребывания на должности главой российского региона после Евгения Савченко (губернатор Белгородской области с 18 декабря 1993).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира