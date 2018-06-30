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Саакашвили: Признаю, что допустил серьезную ошибку, строя современное грузинское государство
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30.06.2018 21:41
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Экс-президент Грузиии Михаил Саакашвили заявил, что, находясь на
должности, не учел того, что построенное им "другие люди могут
разрушить". Саакашвили заявил, что к власти в Грузии пришли
клептократы Фото: ЕРА Так он прокомментировал
озвученные российским телеканалом Sputnik слова о том, что
Саакашвили "не сформировал устойчивую экономическую модель" в
Грузии."Моя "неустойчивая экономическая модель" достойно пережила
не только мировой экономический кризис, но и жестокую войну с
бомбежками мирных городов. Однако я признаю, что допустил серьезную
ошибку, строя современное грузинское государство. Я не учел того,
что все, что построил один человек, другие люди могут разрушить.
Именно это сейчас происходит в Грузии, в которой к власти на
популистических лозунгах и при поддержке российских денег пришли
клептократы", – написал экс-президент.По его словам,
изменения, произошедшие в Грузии, им "были как кость в горле,
следовательно они принялись разрушать" построенное
Саакашвили."Сейчас бы я строил все на более прочном фундаменте.
Сейчас я обязательно дал бы право народу принимать прямым
голосованием любые вопросы, находящиеся в ведении исполнительной и
законодательной власти", – отметил политик.
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/2009062292457475
Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а
также с 2008-го по 2013-й год. В стране против него открыты
четыре уголовных дела. 28 июня стало известно, что суд города
Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу об избиении
депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика
заочно приговорили к шести годам лишения свободы и на два года и
три месяца лишили права занимать определенные должности.Саакашвили
является лидером грузинской партии "Единое национальное
движение".После выдворения из Украины с февраля 2018 года
он проживает в Нидерландах.В апреле Саакашвили заявил о
намерении вернуться в Грузию, но не сообщил, будет ли участвовать в
октябрьских выборах президента Грузии.
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