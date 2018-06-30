Экс-президент Грузиии Михаил Саакашвили заявил, что, находясь на должности, не учел того, что построенное им "другие люди могут разрушить". Саакашвили заявил, что к власти в Грузии пришли клептократы Фото: ЕРА Так он прокомментировал озвученные российским телеканалом Sputnik слова о том, что Саакашвили "не сформировал устойчивую экономическую модель" в Грузии."Моя "неустойчивая экономическая модель" достойно пережила не только мировой экономический кризис, но и жестокую войну с бомбежками мирных городов. Однако я признаю, что допустил серьезную ошибку, строя современное грузинское государство. Я не учел того, что все, что построил один человек, другие люди могут разрушить. Именно это сейчас происходит в Грузии, в которой к власти на популистических лозунгах и при поддержке российских денег пришли клептократы", – написал экс-президент.По его словам, изменения, произошедшие в Грузии, им "были как кость в горле, следовательно они принялись разрушать" построенное Саакашвили."Сейчас бы я строил все на более прочном фундаменте. Сейчас я обязательно дал бы право народу принимать прямым голосованием любые вопросы, находящиеся в ведении исполнительной и законодательной власти", – отметил политик. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/2009062292457475 Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й год. В стране против него открыты четыре уголовных дела. 28 июня стало известно, что суд города Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика заочно приговорили к шести годам лишения свободы и на два года и три месяца лишили права занимать определенные должности.Саакашвили является лидером грузинской партии "Единое национальное движение".После выдворения из Украины с февраля 2018 года он проживает в Нидерландах.В апреле Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, но не сообщил, будет ли участвовать в октябрьских выборах президента Грузии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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