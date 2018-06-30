1 июля на Донбассе стартует "хлебное перемирие". Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не видит оснований для его соблюдения боевиками. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тука: У нас уже было 14 договоренностей о перемирии Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook "Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одно из них не держалось в полном объеме, то я не вижу никаких оснований для того, чтобы и договоренность, которая достигнута в Минске в этот раз, что она будет соблюдаться. Кроме того, как-то недоверчиво звучат те заверения господина [спецпредставителя ОБСЕ Мартина] Сайдика о запрете использования оружия, исходя из той информации, что вчера опять-таки у нас были потери", – подчеркнул Тука.27 июня пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о договоренности сторон о прекращении огня на Донбассе с 1 июля.Боевики "ДНР" сегодня заявили о готовности к "хлебному перемирию".Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но оно постоянно нарушается. В последний раз режим тишины должен был начать действовать 30 марта, однако боевики сорвали его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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