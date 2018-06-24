Украины значительно уменьшит размер акцизного налога для ввозимых в страну автомобилей на европейской регистрации.

Об этом говорится в статье председателя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной на "", передает со ссылкой на .

Так, налоговый комитет внес в парламент законопроекты № 8487 и № 8488 для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто.

Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем – 50 евро, для авто на дизеле – 75 евро,

– говорится в публикации.

В частности, речь идет о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Коэффициент двигателя будет рассчитываться так: показатель объема двигателя делится на 1000. А коэффициент возраста – это количество полных календарных лет.

"Формула вычисления будет выглядеть так: Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога", – добавили в статье.

Отмечается, что акцизный налог с автомобилей, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует в настоящее время.

"Разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной. В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать к приобретению более новых авто", – отметила Южанина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира