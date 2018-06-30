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Заместитель командующего десантников ранен в результате несчастного случая
30.06.2018 22:02
Заместитель командующего десантников ранен в результате несчастного случая По теме:

27 июня заместитель командующего десантно-штурмовой войск ВС Украины Павел Щербань получил ранения в результате несчастного случая, передает со ссылкой на .

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", - заявили в субботу в пресс-службе командования ДШВ.

Характер телесных повреждений и свидетельства полковника Щербаня опровергают причастность к данному случаю других лиц. Повреждения не несут угрозы жизни.

В Житомире напали на заместителя командующего десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины полковника Павла Щербаня. Военнослужащего ранили ножом на выходе из магазина.







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