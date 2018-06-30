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ООС: за день сепаратисты дважды нарушали перемирие
30.06.2018 22:05
ООС: за день сепаратисты дважды нарушали перемирие
Потерь между украинских военных нет
С семи утра до 18:00 30 июня штаб Операции объединенных сил зафиксировал два случая нарушения пеермирья боевиками в зоне боевых действий на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал.
ООС: за день сепаратисты дважды нарушали перемирие Фото: zik.ua
Об этом сообщает штаб ООС по состоянию на 18:00.
 
"В течение текущих суток, от седьмого утра и до 18 часов соперник уменьшил провокации против наших подразделений. Российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня 1 раз с запрещенной минского договоренностями оружия", - информирует штаб.
 
Днем боевики на Донецком направлении полчаса обстреливали защитников Красногоровки из стрелкового оружия и выпустили две мины калибром 120 мм по позициям ООС у Гнутово, что на Мариупольском направлении.
 
На других направлениях днем ​​было тихо.
 
"Потерь между наших военнослужащих нет. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - отмечают в штабе.
 
Напомним, за минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военных получили ранения.
 
Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочном режима прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.
  • За сутки в зоне боевых действий на Донбассе 34 обстрелы, 2 военных ранены
  • В Минске договорились о режиме прекращения огня на Донбассе

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