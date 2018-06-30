Потерь между украинских военных нет

Об этом сообщает штаб ООС по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток, от седьмого утра и до 18 часов соперник уменьшил провокации против наших подразделений. Российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня 1 раз с запрещенной минского договоренностями оружия", - информирует штаб.

Днем боевики на Донецком направлении полчаса обстреливали защитников Красногоровки из стрелкового оружия и выпустили две мины калибром 120 мм по позициям ООС у Гнутово, что на Мариупольском направлении.

На других направлениях днем ​​было тихо.

"Потерь между наших военнослужащих нет. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - отмечают в штабе.

Напомним, за минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военных получили ранения.

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочном режима прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.