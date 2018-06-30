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Митрополит РПЦ Иларион заявил, что создание в Украине единой поместной церкви может привести к кровопролитию
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30.06.2018 22:12
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Митрополит Русской православной церкви Иларион назвал стремление
украинской церкви к автокефалии расколом православия. Иларион: Уже
около 50 храмов канонической украинской церкви незаконно захвачены
раскольниками Скриншот: Первый канал / YouTube Он назвал возможное
предоставление Украине томоса об автокефалии "легитимизацией
раскола"."Сейчас около 50 храмов канонической украинской церкви
незаконно захвачены раскольниками, уже совершается насилие над
православными верующими. А представьте себе, что произойдет, если
раскольники начнут захватывать лавры. Тысячи людей соберутся, будут
защищать эти обители, прольется кровь", – заявил Иларион.Он
уверяет, что в ходе недавней встречи в Стамбуле с иерархами
Украинской православной церкви Московского патриархата патриарх
Варфоломей признал возможный раскол, а патриарха УПЦ Киевского
патриархата Филарета он якобы считает инициатором раскола.17 апреля
президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний
день Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала
обращение главы государства к Варфоломею по этому
поводу. В документе говорится, что томос (указ) о
поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и
актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля
Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к
рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии
Украинской православной церкви может угрожать национальной
безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25
мая.Делегация УПЦ МП для встречи со вселенским патриархом
Варфоломеем прибыла в Стамбул 23 июня, ее возглавил
митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, вместе с ним приехали
управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской
Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. По словам
митрополита Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы
вмешиваться в дела украинской церкви, но помочь решить этот вопрос
считает своим долгом.
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