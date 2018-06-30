Митрополит Русской православной церкви Иларион назвал стремление украинской церкви к автокефалии расколом православия. Иларион: Уже около 50 храмов канонической украинской церкви незаконно захвачены раскольниками Скриншот: Первый канал / YouTube Он назвал возможное предоставление Украине томоса об автокефалии "легитимизацией раскола"."Сейчас около 50 храмов канонической украинской церкви незаконно захвачены раскольниками, уже совершается насилие над православными верующими. А представьте себе, что произойдет, если раскольники начнут захватывать лавры. Тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", – заявил Иларион.Он уверяет, что в ходе недавней встречи в Стамбуле с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата патриарх Варфоломей признал возможный раскол, а патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета он якобы считает инициатором раскола.17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Варфоломею по этому поводу. В документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви может угрожать национальной безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25 мая.Делегация УПЦ МП для встречи со вселенским патриархом Варфоломеем прибыла в Стамбул 23 июня, ее возглавил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, вместе с ним приехали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион. По словам митрополита Антония, Варфоломей заявил, что не хотел бы вмешиваться в дела украинской церкви, но помочь решить этот вопрос считает своим долгом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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