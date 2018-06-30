"Это замечательный город, богатый военную историю"

"Ответ военных на атаку нервно-паралитическим веществом достойна награды", - заявила премьер-Министерка Британии Тереза ​​Мэй, сообщает The Guardian.

"Проведя здесь День Вооруженных сил следующего года, мы также отметим огромную устойчивость и дух Солсбери и продемонстрируем, что оно открыто для бизнеса. Это замечательный город, богатый военную историю, является прекрасным местом для посещения" - резюмировала Министерка.

Также в Солсбери состоятся международные спортивные соревнования "Игры Непокоренных - 2019" для раненых, травмированных и больных служебных служащих и ветеранов из более десятка стран, включая Украину.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.

Также, расследование отравления Скрипач обошлось полиции Великобритании в $ 10 млн.