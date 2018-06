Украина покинула топ-10 самых опасных стран мира По теме: Украина покинула десятку самых опасных состояние в мире согласно рейтингу организации Institute for Economics and Peace, передает со ссылкой на . Украина поднялась на 2 позиции и заняла сто пятьдесят второй место в рейтинге уровня безопасности между 163 стран мира, говорится на сайте организации. Таким образом, Украина стала самой опасной страной Европы, за исключением России. заняла в рейтинге сто пятьдесят четвёртый место. Данный рейтинг включает в себя 23 качественных показателей из авторитетных источников. Для составления рейтинга учитываются уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов, степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и так далее. Украина оказалась на первом месте в рейтинге стран с самым доступным по цене мясом птицы. Исследование провело британское издание The National Provisioner. Для него выбрали 50 стран.











