Украина покинула десятку самых опасных состояние в мире согласно рейтингу организации Institute for Economics and Peace, передает со ссылкой на .

Украина поднялась на 2 позиции и заняла сто пятьдесят второй место в рейтинге уровня безопасности между 163 стран мира, говорится на сайте организации.

Таким образом, Украина стала самой опасной страной Европы, за исключением России. заняла в рейтинге сто пятьдесят четвёртый место.

Данный рейтинг включает в себя 23 качественных показателей из авторитетных источников.

Для составления рейтинга учитываются уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов, степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и так далее.

Украина оказалась на первом месте в рейтинге стран с самым доступным по цене мясом птицы. Исследование провело британское издание The National Provisioner. Для него выбрали 50 стран.

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