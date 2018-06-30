В 1/8 финала чемпионата мира по футболу в РФ сборная Уругвая со счетом 2:1 выиграла у сборной Португалии. Лидер европейской команды Криштиану Роналду забить не смог. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дублем в ворота сборной Португалии отметился Кавани (слева) Фото: ЕРА Поединок проходил в Сочи.Оба мяча южноамериканской команды забил Эдинсон Кавани – на 7-й и 62-й минутах.Лидер европейской команды Криштиан Роналду, который в трех поединках группового этапа забил четыре гола, на этот раз отличиться не сумел. На 55-й минуте забил его соотечественник Пепе.В четвертьфинале Уругвай сыграет с Францией, которая несколькими часами ранее выиграла у Аргентины со счетом 4:3. Матч состоится 6 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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