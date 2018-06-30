Ранения заместителя командующего в десантно-штурмовой войсках назвали "несчастным случаем" В командовании заявили, что характер повреждений и свидетельство полковника Щербаня опровергают причастность к этому случаю других лиц Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины заявило, что заместитель командующего десантно-штурмовой войск Украины Павел Щербань был ранен ножом в Житомире в результате несчастного случая. Фото: google.com "В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П. Г., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая. Характер телесных повреждений, не несут угрозы жизни, и свидетельства полковника Щербаня П . Р. опровергают причастность к данному случаю других лиц. командование ДШВ ВС Украины надеется на скорейшее выздоровление полковника Щербаня П. Г.", - заявили в пресс-службе командования ДШВ ВС Украины. Как сообщал iPress.ua 29 июня, в Житомире ранили ножом заместителя командующего десантно-штурмовой войск ВС Украины полковника Павла Щербаня. В Житомире ранили заместителя командующего десантно-штурмовой войск Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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