Полиция разыскивает похитителей житомирского бизнесмена Трое неизвестных несколько дней держали мужчину в гараже, требуя переоформить на них недвижимость В Житомирской области полиция разыскивает лиц, незаконно лишили свободы человека. Фото: gettyimages.com Как рассказали правоохранители, утром 30 июня по Житомирского отдела полиции обратился 32-летний житель областного центра с сообщением о том, что трое неизвестных в течение нескольких дней удерживали его в гараже и требовали имущество. Полиция начала досудебное расследование и разыскивает причастных лиц. "По словам заявителя, несколько дней назад в квартиру в пгт. Киеве, которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и, угрожая, вывезли в райцентр Киевской области, а впоследствии перевезли в. Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов. Похитители требовали от мужчины, который занимается частным бизнесом, переоформления на них недвижимого имущества. Утром 30 июня ему удалось сбежать и обратиться в полицию", - сообщают в полиции. Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины. "Такие действия, соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - информируют правоохранители. Напомним, Киевская полиция нашла подозреваемых в похищении сына работника посольства Ливии. В Житомирской области пятеро участников преступной группы задержали по подозрению в покушении на убийство полицейского. В Киеве задержали преступников, которые похитили сына дипломата с целью выкупа

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