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Видно только крыши автомобилей - ливень серьезно затопил Чернигов
30.06.2018 22:34
Видно только крыши автомобилей - дождь серьезно затопил Чернигов По теме:

Чернигов пострадал во время непогоды - затопило улицы и дома.

Об этом сообщает в Facebook сообществе "Чернигов Live", передает со ссылкой на .

Улицы превратились в реки, автомобили плавают.

"Не обишлося без разрушений: на улице Гончей, 25 упала стена дома, пострадали и гаражные кооперативы", - говорится в сообщении.

В Украине в субботу, 30 июня, ожидают ухудшения погодных условий. Возможны грозы, ливни и град. В южных, центральных и восточных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных районах страны сильные дожди, сообщают в пресс-службе ДСНС.







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