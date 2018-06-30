Чернигов пострадал во время непогоды - затопило улицы и дома.

Об этом сообщает в Facebook сообществе "Чернигов Live", передает со ссылкой на .

Улицы превратились в реки, автомобили плавают.

"Не обишлося без разрушений: на улице Гончей, 25 упала стена дома, пострадали и гаражные кооперативы", - говорится в сообщении.

В Украине в субботу, 30 июня, ожидают ухудшения погодных условий. Возможны грозы, ливни и град. В южных, центральных и восточных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных районах страны сильные дожди, сообщают в пресс-службе ДСНС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира