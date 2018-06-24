Комитет Конгресса США направил президенту Бараку Обаме письмо, в котором требует ответных действий Вашингтона на желание Москвы разместить в Крыму тактическое ядерное оружие.

Члены Конгресса США заявили, что российские власти хотят разместить на крымском полуострове стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Конгрессмены посчитали это "вопиющим нарушением" договоренностей между Россией и НАТО. Речь идет о нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанный СССР в 1987 году. Поэтому они требуют проинформировать Конгресс о возможных ответных шагах, которые могут сделать в Вашингтоне.

"Первым из них, как считают члены нижней палаты, могло бы стать решение о полном прекращении всех контактов между членами военного альянса и Москвой, а также вывод российского военного персонала "с баз и объектов НАТО", - приводит издание текст письма комитета Конгресса. Конгрессмены также предложили запретить России проведение инспекционных полетов в рамках договора об "открытом небе".

По словам источника издания в Генштабе РФ, решение о размещении морского ракетоносного авиаполка с бомбардировщиками Ту-22М3 в Гвардейском принято, однако окончательно процесс будет завершен лишь в 2016 году.

Напомним, Россия намерена полностью обновить вооружение стратегических ядерных сил к 2020 году.

В 2013 году в Берлине президент США Барак Обама призвал Россию вместе сократить тактическое ядерное оружие ради безопасности в Европе. Однако из-за агрессии России США отложили ядерное разоружение.

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