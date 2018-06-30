|Укргидрометцентр прогнозирует температуру до + 41 ° С в июле
|30.06.2018 22:36
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В то же время в Карпатах возможен абсолютный минимум температуры на уровне 0 ° СВ июле 2018 Украинский Гидрометцентр прогнозирует среднемесячную температуру на уровне + 20 ° С - + 24 ° С, однако в разгар жары в некоторых областях температура может достичь и + 41 ° С.
Фото: unian.net
"Июль - самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями. Средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 °, на юге до 24º, в горных районах 11-16 °. Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39 °, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях кое-где 40-41 °, в горных районах 24-30 °. Абсолютный минимум температуры 2-11º тепла, в Карпатах 0-1º тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Среднюю месячную количество осадков прогнозируют на уровне 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой - 103-184 мм, в южной части кое-где 29-47 мм.
Напомним, из-за сильной жары, которая ожидается в ближайшие дни, в Грузии изменили график проведения Единых национальных экзаменов.
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