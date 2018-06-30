В то же время в Карпатах возможен абсолютный минимум температуры на уровне 0 ° С

"Июль - самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями. Средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 °, на юге до 24º, в горных районах 11-16 °. Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39 °, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях кое-где 40-41 °, в горных районах 24-30 °. Абсолютный минимум температуры 2-11º тепла, в Карпатах 0-1º тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Среднюю месячную количество осадков прогнозируют на уровне 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой - 103-184 мм, в южной части кое-где 29-47 мм.

Напомним, из-за сильной жары, которая ожидается в ближайшие дни, в Грузии изменили график проведения Единых национальных экзаменов.