Украинский консул приехал в отель тунисского города Сус и решил
вопрос о размещении украинских туристов, которые с 28 июня не могут
вернуться домой, сообщила одна из украинок. Украинцы находятся в
городе Сус Фото: wikipedia.org По ее словам, в отель приехал
украинский консул и решил вопрос о размещении украинских
туристов.Туроператор Oasis Travel обещал оплатить услуги отеля. В
компании пообещали, что туристы вернутся в Украину 2 июля, сообщает
"Громадське радіо".С утра 28 июня около 300 туристов из
Украины не могли вылететь из Туниса. Авиакомпания Bravo
Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении
обязательств, что привело к задержкам с вылетами.По словам министра
инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, 650 туристов вывезла
в Украину за свой счет авиакомпания Bravo Airways, с которой
у Oasis Travel конфликт.
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