Украинский консул приехал в отель тунисского города Сус и решил вопрос о размещении украинских туристов, которые с 28 июня не могут вернуться домой, сообщила одна из украинок. Украинцы находятся в городе Сус Фото: wikipedia.org По ее словам, в отель приехал украинский консул и решил вопрос о размещении украинских туристов.Туроператор Oasis Travel обещал оплатить услуги отеля. В компании пообещали, что туристы вернутся в Украину 2 июля, сообщает "Громадське радіо".С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, 650 туристов вывезла в Украину за свой счет авиакомпания Bravo Airways, с которой у Oasis Travel конфликт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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