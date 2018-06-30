Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил короля Саудовской Аравии Салмана увеличить добычу нефти, - и тот согласился.

"Только поговорил с королем Саудовской Аравии Салманом и объяснил, что из-за беспорядков и перебои в Иране и Венесуэле прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти - вероятно, на два миллиона баррелей (в сутки), чтобы компенсировать недостаток ... Цены такие высокие! Он согласился !" - написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter 30 июня.

В Саудовской Аравии также сообщили о разговоре лидеров двух стран о рынке нефти, однако не упоминали договоренность об увеличении добычи.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Ирана в ОПЕК, если саудовцы согласятся на просьбу Трампа, "это будет означать, что он призвал их к выходу из ОПЕК". Страна не может увеличить добычу на два миллиона баррелей и оставаться в ОПЕК.

Дональд Трамп требует от экспортеров нефти увеличение добычи с целью снизить цены. Как пишет Associated Press, это связано, в частности, с ростом цен на бензин в США накануне выборов в конгресс. В то же время, власть Трампа добивается от других стран прекращения закупок нефти у Ирана, что может привести к росту цен.

Саудовская Аравия в середине 2018 добывает около 10 млн баррелей в сутки при максимальной возможности в 12 млн баррелей. Таким образом, Трамп попросил короля Салмана увеличить добычу нефти до предела.

В мая 2018 года стоимость нефти Brent впервые с 2014 года достигла отметки 80 долларов.

В июне представители нефтедобывающих стран, в том числе Саудовской Аравии и России договорились об увеличении добычи на миллион баррелей в сутки.

Напомним, отвечая на вопрос, смогут Соединенные Штаты признать Крым частью России, президент США Дональд Трамп сказал: "Посмотрим".