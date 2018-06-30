Погода, Новости, загрузка...
Піппа Міддлтон вперше показала великий вагітний животик (ФОТО)
30.06.2018 22:45
Молодша сестра Кейт Міддлтон, Піппа, знаходиться у прекрасному стані і, вочевидь, насолоджується вагітністю.

9373_660x897_1_fc8644520bec11dd9ce8f147cb5067721880x2555_0xac120005_16837323541530271520.jpeg (58.71 Kb)

Папараці помітили Піппу Міддлтон, коли вона прогулювалася по Лондону. На цей раз 34-річна Піппа вийшла в світ в рожевій сукні J.Crew. Жіночний образ армия Джеймса Меттьюза доповнила сумкою Dee Ocleppo з коричневої шкіри з бахромою, а також сандалями і сонцезахисними окулярами в одній колірній гамі.

6930_660x0_1_a4fb3b20fcf0aade22a34eda9413366f1880x1623_0xac120005_72617331530271543.jpeg (36.44 Kb)

2280_660x897_1_bb654bcc845cb5f2dbd203504a1373651668x2268_0xac120005_17975897971530271530.jpeg (51.08 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

У Києві відкривають ресторан "Орел і решка"
Кім Кардашьян хотіла розлучитися з Каньє Вестом
Співачка Алсу з підрослими дочками знялася для обкладинки ОК!
Марія Кожевнікова охрестила молодшого сина (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить