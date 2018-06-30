|Піппа Міддлтон вперше показала великий вагітний животик (ФОТО)
|30.06.2018 22:45
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Папараці помітили Піппу Міддлтон, коли вона прогулювалася по Лондону. На цей раз 34-річна Піппа вийшла в світ в рожевій сукні J.Crew. Жіночний образ армия Джеймса Меттьюза доповнила сумкою Dee Ocleppo з коричневої шкіри з бахромою, а також сандалями і сонцезахисними окулярами в одній колірній гамі.
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