У Саудовской Аравии нет возможности увеличить добычу нефти по просьбе президента США Дональда Трампа, отметил представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Члены ОПЕК приняли решение о повышении лимита добычи 22 июня Фото: ЕРА Он отметил, что на прошлой неделе члены ОПЕК на встрече в Вене решили сохранить свое соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки и сохранить "потолок" производства на уровне 32,5 млн баррелей в сутки.По словам Ардебили, у Саудовской Аравии нет ресурсов для увеличения добычи нефти.30 июня Трамп сообщил, что уговорил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда увеличить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.В мае 2018 года Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.В первой половине мая нефть дорожала на фоне сообщений о выходе США из ядерной сделки с Ираном. 17 мая стоимость Brent превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года, однако во второй половине месяца начала падать.22 июня на заседании в Вене члены ОПЕК приняли решение о повышении лимита добычи. 23 июня они и примкнувшие к ним государства-экспортеры подписали соглашение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С такой инициативой выступали Россия и Саудовская Аравия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки нефти добычи опек баррелей саудовской Теги: мир