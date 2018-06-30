У Саудовской Аравии нет возможности увеличить добычу нефти по
просьбе президента США Дональда Трампа, отметил представитель Ирана
в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Члены ОПЕК приняли решение о повышении лимита
добычи 22 июня Фото: ЕРА Он отметил, что на прошлой неделе члены
ОПЕК на встрече в Вене решили сохранить свое соглашение о
сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки и сохранить "потолок"
производства на уровне 32,5 млн баррелей в сутки.По словам
Ардебили, у Саудовской Аравии нет ресурсов для увеличения добычи
нефти.30 июня Трамп сообщил, что уговорил короля Саудовской Аравии
Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда увеличить добычу нефти на два
миллиона баррелей в сутки.В мае 2018 года Саудовская Аравия
увеличила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.В первой
половине мая нефть дорожала на фоне сообщений о выходе
США из ядерной сделки с Ираном. 17 мая стоимость
Brent превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014
года, однако во второй половине месяца начала падать.22
июня на заседании в Вене члены ОПЕК приняли решение о
повышении лимита добычи. 23 июня они и примкнувшие к ним
государства-экспортеры подписали соглашение об увеличении
добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С такой инициативой
выступали Россия и Саудовская Аравия.
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