Сильный дождь в Ивано-Франковской области подтопил не только жилые, но и административные здания

Как сообщают в ДСНС, по оперативной информации по состоянию на 12:00 наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета.

"Всего подтоплено 188 жилых зданий, 12 придомовых территории ж / б, 1250 приусадебных участков, разрушено 9 км. Автомобильных дорог и повреждено 54 км. Дорог местного значения, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками", - отмечают спасатели.

По информации ДСНС, остаются частично подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов. В районах области работают мобильно-оперативные группы территориальных подразделений Управления ДСНС в области. На территориях подтопленных населенных пунктов работают комиссии органов местного самоуправления по уточнению размеров нанесенного ущерба. Ситуацию контролирует Управление ДСНС в области.

Напомним, в субботу дождь в Чернигове подтопила десятки частных домовладений.