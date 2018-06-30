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Ливень на Прикарпатье разрушила девять километров автодорог, повредила девять мостов
30.06.2018 22:51
Ливень на Прикарпатье разрушила девять километров автодорог, повредила девять мостов
Сильный дождь в Ивано-Франковской области подтопил не только жилые, но и административные здания
28 июня в Ивано-Франковской области дождь подтопил 188 жилых зданий, 12 придомовых территории, 1250 приусадебных участков, разрушила девять километров автомобильных дорог и повредила пятьдесят четыре километра дорог местного значения и девять мостов.
Ливень на Прикарпатье разрушила девять километров автодорог, повредила девять мостов Фото: facebook.com/pg/MNSIFR
Как сообщают в ДСНС, по оперативной информации по состоянию на 12:00 наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, на территории Рожнятовского района и Яремчанского городского совета.
 
"Всего подтоплено 188 жилых зданий, 12 придомовых территории ж / б, 1250 приусадебных участков, разрушено 9 км. Автомобильных дорог и повреждено 54 км. Дорог местного значения, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками", - отмечают спасатели.
 
По информации ДСНС, остаются частично подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов. В районах области работают мобильно-оперативные группы территориальных подразделений Управления ДСНС в области. На территориях подтопленных населенных пунктов работают комиссии органов местного самоуправления по уточнению размеров нанесенного ущерба. Ситуацию контролирует Управление ДСНС в области.
 
Напомним, в субботу дождь в Чернигове подтопила десятки частных домовладений.
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