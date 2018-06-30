|Чехия отрицает договоренность с Германией о возвращении беженцев
|30.06.2018 22:59
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Сообщение о том, что Чехия согласились на ускоренное возвращение беженцев, чешский премьер назвал "чушью"Правительство Чехии отрицает информацию о том, что он согласился на ускорение процедуры возвращения на территорию страны мигрантов из Германии.
Фото: reuters.com
"Это тревожное сообщение является полной бессмыслицей", - заявил в субботу, 30 июня, чешский премьер-министр Андрей Бабиш, пишет DW.
Бабиш добавил, что правительство страны не получал соответствующих обращений от правительства ФРГ.
"На данный момент я бы и не стал подписывать подобных соглашений. Мы не планируем никаких переговоров. Нет никакой причины для этого. Мы решительно это отвергаем", - подчеркнул Бабиш.
Напомним, в субботу, 30 июня, агентство dpa сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов, между этих стран была также названа и Чехия.
Впоследствии опроверг существование договоренностей и премьер Венгрии Виктор Обран, который назвал информацию о согласии Будапешта "газетной уткой".
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