Сообщение о том, что Чехия согласились на ускоренное возвращение беженцев, чешский премьер назвал "чушью"

"Это тревожное сообщение является полной бессмыслицей", - заявил в субботу, 30 июня, чешский премьер-министр Андрей Бабиш, пишет DW.

Бабиш добавил, что правительство страны не получал соответствующих обращений от правительства ФРГ.

"На данный момент я бы и не стал подписывать подобных соглашений. Мы не планируем никаких переговоров. Нет никакой причины для этого. Мы решительно это отвергаем", - подчеркнул Бабиш.

Напомним, в субботу, 30 июня, агентство dpa сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов, между этих стран была также названа и Чехия.

Впоследствии опроверг существование договоренностей и премьер Венгрии Виктор Обран, который назвал информацию о согласии Будапешта "газетной уткой".