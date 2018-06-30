|В России школьников награждали украинскими грамотами
|30.06.2018 23:06
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В России на Урале выпускникам средней общеобразовательной школы города Серов вручали грамоты с гербом и флагом Украины.
В школе объяснили, что это произошло из-за невнимательности классного руководителя школьников, передает со ссылкой на .
"Просто посмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать умышленно. Рамка грамоты была загружена из интернета. Никто не обратил внимания - ну, лента цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", - рассказали в школе.
Сейчас выпускники сдают грамоты и их заменяют на новые, уже российского образца.
В селе Мельники Шацкого района Волыни прихожанам церкви
Московского патриархата начали дарить футболки. На них был
изображен флаг Российской Федерации и медведь.
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