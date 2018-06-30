Президент Украины сделал еще одно заявление по НАТО

"Наше государство, украинский народ четко определился со своим будущим - в семье народов Свободного Мира. Наша задача - обеспечить вхождение Украины в трансатлантическую систему безопасности. Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. и этот наш вклад, наша самопожертвование, должны быть надлежащим образом оценены НАТО. в этом вопросе нет и не может быть узконациональным интересов. Это вопрос безопасности только Свободного мира", - заявил в субботу, 30 июня, президент Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что завершается работа над проектом изменений в Конституцию, которые закрепят европейский выбор государства.

Президент Украины напомнил о важности "силы молитвы" для осуществления реформ в Украине.