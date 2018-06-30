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НАТО оценить самопожертвование Украины, - Порошенко
30.06.2018 23:06
НАТО оценить самопожертвование Украины, - Порошенко
Президент Украины сделал еще одно заявление по НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина делает несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО, и Альянс это оценить.
НАТО оценить самопожертвование Украины, - Порошенко Фото: unian.net

"Наше государство, украинский народ четко определился со своим будущим - в семье народов Свободного Мира. Наша задача - обеспечить вхождение Украины в трансатлантическую систему безопасности. Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. и этот наш вклад, наша самопожертвование, должны быть надлежащим образом оценены НАТО. в этом вопросе нет и не может быть узконациональным интересов. Это вопрос безопасности только Свободного мира", - заявил в субботу, 30 июня, президент Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что завершается работа над проектом изменений в Конституцию, которые закрепят европейский выбор государства.
 
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