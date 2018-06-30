|В столице ловили парня, который запрыгнул на полицейское авто
|30.06.2018 23:14
|
В полицейские ловили хулигана, который запрыгнул на крышу служебного автомобиля правоохранителей.
В интернете опубликовали видео события, которое сняли на камеру наружного наблюдения, передает со ссылкой на .
Молодой человек с разгона запрыгнул на патрульную машину. После этого попытался убежать.
Через минуту его задержали и доставили в райотдел полиции.
Объяснить свой поступок хулиган не смог.
В возле Индустриального моста пьяный водитель устроил масштабное . В результате инцидента пострадали две машины, а машина виновника повисла на ступеньках тротуара.
Поделитесь статьей с друзьями