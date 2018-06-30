В полицейские ловили хулигана, который запрыгнул на крышу служебного автомобиля правоохранителей.

В интернете опубликовали видео события, которое сняли на камеру наружного наблюдения, передает со ссылкой на .

Молодой человек с разгона запрыгнул на патрульную машину. После этого попытался убежать.

Через минуту его задержали и доставили в райотдел полиции.

Объяснить свой поступок хулиган не смог.

В возле Индустриального моста пьяный водитель устроил масштабное . В результате инцидента пострадали две машины, а машина виновника повисла на ступеньках тротуара.

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