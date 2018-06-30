Создаваемая в Украине противокорабельная крылатая ракета сможет на расстоянии 280–300 км поражать любые корабли, отметил военный знаток Валентин Бадрак. Вчера 23.51 | комментариев: Над созданием ракеты работает несколько предприятий Фото: ЕРА "Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны, оно может на расстоянии 280–300 км поражать любые корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую сторону", – сказал он.По словам эксперта, введение в строй противокорабельной ракеты является одним из психологических факторов, которые должны "всерьез влиять на политику Кремля".Он рассказал, что над созданием ракеты работает несколько предприятий во главе с киевским конструкторским бюро "Луч"."В перспективе может появиться и крылатая ракета более серьезной дальности – до 1500 км, но для этого Украине нужно было бы получить добро со стороны Международного режима контроля за ракетной технологией, удачно провести переговоры на международном уровне", – отметил Бадрак.18 мая Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых стрельб. Ограничения коснулись той части моря, которая расположена ближе к Запорожской и Донецкой областям Украины. Запрет действовал по 23 мая.18 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в Азовском море возможны провокации из-за усиления десантных возможностей России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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