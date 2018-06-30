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Украина создает противокорабельную ракету, которая беспокоит Россию – военный эксперт Бадрак
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30.06.2018 23:14
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Создаваемая в Украине противокорабельная крылатая ракета сможет на
расстоянии 280–300 км поражать любые корабли, отметил военный
знаток Валентин Бадрак. Вчера 23.51 | комментариев: Над созданием
ракеты работает несколько предприятий Фото: ЕРА "Это мощнейшее
мобильное наземное средство, которое может использоваться для
береговой охраны, оно может на расстоянии 280–300 км поражать любые
корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую
сторону", – сказал он.По словам эксперта, введение в
строй противокорабельной ракеты является одним из психологических
факторов, которые должны "всерьез влиять на политику Кремля".Он
рассказал, что над созданием ракеты работает несколько
предприятий во главе с киевским конструкторским бюро "Луч"."В
перспективе может появиться и крылатая ракета более серьезной
дальности – до 1500 км, но для этого Украине нужно было бы
получить добро со стороны Международного режима контроля за
ракетной технологией, удачно провести переговоры на международном
уровне", – отметил Бадрак.18 мая Россия ограничила судоходство
для украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых
стрельб. Ограничения коснулись той части моря, которая расположена
ближе к Запорожской и Донецкой областям Украины. Запрет действовал
по 23 мая.18 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны
Украины Александр Турчинов заявил, что в Азовском море возможны
провокации из-за усиления десантных возможностей России.
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