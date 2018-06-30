|Во Львове стартовали «Игры героев", - ФОТО
|30.06.2018 23:14
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Участие в открытии Игр приняли 16 ветеранов АТО - спортсменов из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Николаева и других городов УкраиныВ субботу, 30 июня, на площади у Оперного театра во Львове, в 16:00 начался этап Всеукраинских соревнованиях по функциональному многоборью «Игры героев".
Фото: loda.gov.ua
16 ветеранов АТО - спортсменов из разных городов Украины (Киев, Одесса, Днепр, Львов, Николаев и другие) соревновались по функциональному многоборью, сообщают во Львовской ОГА.
Функциональное многоборье является программой упражнений на силу и выносливость, в состав которой входят преимущественно подборки аэробных упражнений, зарядки и тяжелой атлетике и функционального многоборью.
Международный конец соревнований стартует в Киеве в сентябре этого года.
Фото: loda.gov.ua
Фото: loda.gov.ua
Фото: loda.gov.ua
Фото: loda.gov.ua
"Игры героев" - это международные спортивные соревнования ветеранов Вооруженных сил Украины и армий дружественных стран, людей с инвалидностью. Главная цель "Игорь героев" - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения между молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения. В начале игры задумывались как соревнование между раненых воинов АТО, затем в соревнованиях стали участвовать и другие люди с инвалидностью.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о спортивной реабилитации воинов АТО.
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