16 ветеранов АТО - спортсменов из разных городов Украины (Киев, Одесса, Днепр, Львов, Николаев и другие) соревновались по функциональному многоборью, сообщают во Львовской ОГА.

Функциональное многоборье является программой упражнений на силу и выносливость, в состав которой входят преимущественно подборки аэробных упражнений, зарядки и тяжелой атлетике и функционального многоборью.

Международный конец соревнований стартует в Киеве в сентябре этого года.

Фото: loda.gov.ua

Фото: loda.gov.ua

Фото: loda.gov.ua

Фото: loda.gov.ua