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Главный раввин Украины призвал международное сообщество помочь в освобождении Сенцова
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30.06.2018 23:22
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Международному сообществу следует усилить давление на РФ в вопросе
освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе
режиссера Олега Сенцова, заявил главный раввин Украины и Киева Яков
Дов Блайх. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Вчера 23.50 | комментариев: Блайх: Давайте будем работать
вместе, чтобы освободить Сенцова и всех политзаключенных в России
Фото: evreiskiy.kiev.ua Блайх заявил, что Сенцов напоминает ему
"узников совести", которые не падали духом."Давайте осуществлять
международное давление, чтобы Россия не шла дальше по пути СССР и
соблюдала законы международного права. Давайте будем работать
вместе, чтобы освободить Сенцова и всех политзаключенных в
России", – заявил раввин.ВИДЕОВидео: Free Sentsov / YouTube
Режиссер был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий
Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать
голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского
омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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