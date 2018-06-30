Международному сообществу следует усилить давление на РФ в вопросе освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова, заявил главный раввин Украины и Киева Яков Дов Блайх. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вчера 23.50 | комментариев: Блайх: Давайте будем работать вместе, чтобы освободить Сенцова и всех политзаключенных в России Фото: evreiskiy.kiev.ua Блайх заявил, что Сенцов напоминает ему "узников совести", которые не падали духом."Давайте осуществлять международное давление, чтобы Россия не шла дальше по пути СССР и соблюдала законы международного права. Давайте будем работать вместе, чтобы освободить Сенцова и всех политзаключенных в России", – заявил раввин.ВИДЕО Видео: Free Sentsov / YouTube Режиссер был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сенцова блайх политзаключенных заявил раввин Теги: война в украине