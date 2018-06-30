В Иране ему грозит смертная казнь

Об этом сообщил первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц.

"Да, я подтверждаю эту информацию. Мы этим делом занимаемся. Всю информацию о Новичкова я передал Министерству иностранных дел", - цитирует Бальянца "Общественное".

По его словам, он постоянно поддерживает контакт с новичков и знает его состояние, однако отказался об этом говорить, ссылаясь на личную информацию.

"Я посоветуюсь с новичков и тогда скажу, могу ли я об этом говорить", - сказал секретарь посольства.

Он добавил, что сотрудники посольства Украины смогут увидеть Новичкова только после предоставления на это соответствующего разрешения.

По словам Бальянца, моряка задержали в Тегеране. Отметим, что Новичков уже был под стражей и осенью 2017 года даже объявлял голодовку, однако тогда его освободили под обязательство.

На вопрос о том, каковы причины задержания Новичкова сейчас - в посольстве отвечать отказались.

Одесский моряк Андрей Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года. Он подписал договор на работу старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На судно Новичков сел неподалеку Шанхая. На 18-й день плавания в Южно-Китайском море в Новичкова произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинского, то ему грубил, пытался ударить, а после - выпрыгнул за борт. Тогда судно остановили, начали поиски, однако матроса так и не нашли. После инцидента экипаж судна распустили. Однако в феврале 2017 Новичкова силой вывели на берег и доставили в полицию, где от него требовали признания об убийстве матроса. С тех пор Новичков уже был за решеткой. Осенью 2017 года моряк объявил голодовку, а на 11-й день его освободили из-под стражи под личное обязательство консула, запретив покидать Иран до конца расследования. По словам Новичкова, он после освобождения проживал в офисе иранской туристической компании, куда его устроили знакомые консула.

Задолго расследования это дело переквалифицировали с убийства по неосторожности в умышленном убийстве. Украинцу грозит смертная казнь через повешение. Впрочем, у следствия нет доказательств.

Судебный процесс еще не начался.