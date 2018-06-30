Задержанный в аэропорту Одессы гражданин Грузии разыскивается правоохранителями Армении за нарушение закона. Этот материал можно прочитать и на украинском языке С начала года пограничники задержали около 700 человек, которые находились в базе розыска Интерпола Фото: dpsu.gov.ua Международная база данных Интерпола сработала во время оформления пассажиров рейса "Тбилиси – Одесса".Выяснилось, что мужчину разыскивали правоохранительные органы Армении за нарушение действующего законодательства.Задержанного иностранца передали сотрудникам Национальной полиции Украины.Пресс-служба Госпогранслужбы отмечает, что с начала 2018 года пограничники задержали около 700 человек, которые находились в базе розыска Интерпола. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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