Задержанный в аэропорту Одессы гражданин Грузии разыскивается
правоохранителями Армении за нарушение закона. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке С начала года пограничники
задержали около 700 человек, которые находились в базе розыска
Интерпола Фото: dpsu.gov.ua Международная база данных Интерпола
сработала во время оформления пассажиров рейса "Тбилиси –
Одесса".Выяснилось, что мужчину разыскивали правоохранительные
органы Армении за нарушение действующего
законодательства.Задержанного иностранца передали сотрудникам
Национальной полиции Украины.Пресс-служба Госпогранслужбы отмечает,
что с начала 2018 года пограничники задержали около 700 человек,
которые находились в базе розыска Интерпола.
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