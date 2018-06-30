|ЧМ-2018: Франция победила Аргентину со счетом 4: 3
|30.06.2018 23:30
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Определился первый четвертьфиналист ЧМ-2018Сборная Франции по футболу обыграла Аргентину в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 4: 3 и вышла в четвертьфинал.
Фото: fifa.com
Первый гол в матче забил Гризманн на 13 минуте.
В конце первого тайма Анхель ди Мария сравнял счет.
В начале второго тайма Аргентина вышла вперед (забил Габриэль Меркадо), однако с 57-й по 68 минуту французы забили три мяча (один - Бенжамен Павар и два - Килиан Мбаппе).
В добавленное время Серхио Агуэро забил за Аргентину третий мяч.
Соперник Франции в четвертьфинале определится вечером 30 июня в матче Уругвай - Португалия.
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