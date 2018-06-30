Определился первый четвертьфиналист ЧМ-2018

Первый гол в матче забил Гризманн на 13 минуте.

В конце первого тайма Анхель ди Мария сравнял счет.

В начале второго тайма Аргентина вышла вперед (забил Габриэль Меркадо), однако с 57-й по 68 минуту французы забили три мяча (один - Бенжамен Павар и два - Килиан Мбаппе).

В добавленное время Серхио Агуэро забил за Аргентину третий мяч.

Соперник Франции в четвертьфинале определится вечером 30 июня в матче Уругвай - Португалия.