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ЧМ-2018: Франция победила Аргентину со счетом 4: 3
30.06.2018 23:30
ЧМ-2018: Франция победила Аргентину со счетом 4: 3
Определился первый четвертьфиналист ЧМ-2018
Сборная Франции по футболу обыграла Аргентину в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 4: 3 и вышла в четвертьфинал.
ЧМ-2018: Франция победила Аргентину со счетом 4: 3 Фото: fifa.com
Первый гол в матче забил Гризманн на 13 минуте.
 
В конце первого тайма Анхель ди Мария сравнял счет.
 
В начале второго тайма Аргентина вышла вперед (забил Габриэль Меркадо), однако с 57-й по 68 минуту французы забили три мяча (один - Бенжамен Павар и два - Килиан Мбаппе).
 
В добавленное время Серхио Агуэро забил за Аргентину третий мяч.

Соперник Франции в четвертьфинале определится вечером 30 июня в матче Уругвай - Португалия.

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