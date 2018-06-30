|Чому в мережі сміються з Вікторії Бекхем?
|30.06.2018 23:38
|
Вікторія Бекхем є еталоном краси і грації для багатьох жінок у всьому світі. Кожен світський вихід дружини відомого футболіста викликає ажіотаж і ще довго обговорюється в мережі. Однак сьогодні інтернет-користувачі розкритикували дизайнера. Причина - її звичайне домашнє селфі.
Вночі Вікторія опублікувала фото, на якому вона красується біля дзеркала в шовковому халаті і з замотаним на голові рушником.
«Доброї ночі!» - підписала знімок зірка, тим самим спровокувавши бурхливі обговорення. Інтернет-користувачі посміялися над тим, що Вікторія забула зняти макіяж перед тим, як зробити знімок: «Не забудь змити з себе косметику», «Накладні вії і макіяж перед сном?», «Ти збираєшся спати з косметикою на обличчі?».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
У Києві відкривають ресторан "Орел і решка"
Кім Кардашьян хотіла розлучитися з Каньє Вестом
Співачка Алсу з підрослими дочками знялася для обкладинки ОК!
Марія Кожевнікова охрестила молодшого сина (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями