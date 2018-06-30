Інтернет-користувачі не оцінили по достоїнству макіяж Вікторії Бекхем і розвели під фото бурхливу дискусію.







Вікторія Бекхем є еталоном краси і грації для багатьох жінок у всьому світі. Кожен світський вихід дружини відомого футболіста викликає ажіотаж і ще довго обговорюється в мережі. Однак сьогодні інтернет-користувачі розкритикували дизайнера. Причина - її звичайне домашнє селфі.



Вночі Вікторія опублікувала фото, на якому вона красується біля дзеркала в шовковому халаті і з замотаним на голові рушником.



«Доброї ночі!» - підписала знімок зірка, тим самим спровокувавши бурхливі обговорення. Інтернет-користувачі посміялися над тим, що Вікторія забула зняти макіяж перед тим, як зробити знімок: «Не забудь змити з себе косметику», «Накладні вії і макіяж перед сном?», «Ти збираєшся спати з косметикою на обличчі?».







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