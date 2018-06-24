В Турецком городе Суруч при попытке поймать автомобиль с
четырьмя урнами с бюллетенями полиция открыла огонь в воздух. Три
человека были взяты под стражу. Об этом сообщает со ссылкой
на Cumhuriyet.
Сообщается, что преступники пытались доставить бюллетени в один
из избирательных участков, который находился рядом с начальной
школой Бильге.
Более того, по меньшей мере 100 урн для голосования и все бюллетени
в них были признаны недействительными на досрочных президентских и
парламентских выборах. Об этом написал в воскресенье депутат
парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии
Эрен Эрдем на своей официальной странице в Twitter.
По данным Высшей избирательной комиссии Турции, начатое в 08:00
голосование завершилось в 17:00 по местному времени.
Избиратели проголосовали на 180 065 участках.
Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) ОБСЕ не сталкивались с ограничениями в своей деятельности
по мониторингу президентских и парламентских выборов в Турции. Об
этом сказала глава миссии БДИПЧ ОБСЕ, посол Одри Гловер, передает
Андолу.
Как сообщал , в четырех провинциях Турции проводится
расследование в отношении 10 иностранцев, которые представлялись
наблюдателями на выборах 24 июня.
Напомним, турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11
предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии
Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных
действий на президентских и парламентских выборах.
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