В Турецком городе Суруч при попытке поймать автомобиль с четырьмя урнами с бюллетенями полиция открыла огонь в воздух. Три человека были взяты под стражу. Об этом сообщает со ссылкой на Cumhuriyet.

Сообщается, что преступники пытались доставить бюллетени в один из избирательных участков, который находился рядом с начальной школой Бильге.



Более того, по меньшей мере 100 урн для голосования и все бюллетени в них были признаны недействительными на досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом написал в воскресенье депутат парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Эрен Эрдем на своей официальной странице в Twitter.



По данным Высшей избирательной комиссии Турции, начатое в 08:00 голосование завершилось в 17:00 по местному времени.

Избиратели проголосовали на 180 065 участках.



Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не сталкивались с ограничениями в своей деятельности по мониторингу президентских и парламентских выборов в Турции. Об этом сказала глава миссии БДИПЧ ОБСЕ, посол Одри Гловер, передает Андолу.

Как сообщал , в четырех провинциях Турции проводится расследование в отношении 10 иностранцев, которые представлялись наблюдателями на выборах 24 июня.



Напомним, турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных действий на президентских и парламентских выборах.

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