В большинстве экзаменационных центров отсутствуют кондиционеры

Речь идет о вторую смену экзамена по грузинского языка и литературы, которая должна была начаться в 14:00 2 и 3 июля. Вместо этого экзамен проведут 4 и 5 июля в 09:00, сообщает "Общественное" со ссылкой на пресс-службу Национального центра экзаменов.

Также перенесли экзамен по общим навыкам: он состоится 7 июля вместо 5-го.

Остальных экзаменов изменения не коснутся.

Причиной решения об изменении графика стала, в частности, отсутствие кондиционеров в большинстве экзаменационных центров.

По информации издания Sputnik, с 30 июня по 4 июля в отдельных районах на востоке Грузии максимальная температура воздуха может достигнуть 40-43 градусов, в западных регионах страны - 32-37 градусов. В Тбилиси синоптики прогнозируют 40-градусную жару.

Напомним, в Пакистане из-за жары погибли по меньшей мере 65 человек.