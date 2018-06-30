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Из-за жары в Грузии отложили вступительные экзамены
30.06.2018 23:38
Из-за жары в Грузии отложили вступительные экзамены
В большинстве экзаменационных центров отсутствуют кондиционеры
Из-за сильной жары, которая ожидается в ближайшие дни, в Грузии изменили график проведения Единых национальных экзаменов.
Из-за жары в Грузии отложили вступительные экзамены Фото: google.com
Речь идет о вторую смену экзамена по грузинского языка и литературы, которая должна была начаться в 14:00 2 и 3 июля. Вместо этого экзамен проведут 4 и 5 июля в 09:00, сообщает "Общественное" со ссылкой на пресс-службу Национального центра экзаменов.
 
Также перенесли экзамен по общим навыкам: он состоится 7 июля вместо 5-го.
 
Остальных экзаменов изменения не коснутся.
 
Причиной решения об изменении графика стала, в частности, отсутствие кондиционеров в большинстве экзаменационных центров.
 
По информации издания Sputnik, с 30 июня по 4 июля в отдельных районах на востоке Грузии максимальная температура воздуха может достигнуть 40-43 градусов, в западных регионах страны - 32-37 градусов. В Тбилиси синоптики прогнозируют 40-градусную жару.
 
Напомним, в Пакистане из-за жары погибли по меньшей мере 65 человек.
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