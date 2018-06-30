В Сумах правоохранители задержали, которые производили естественные потребности на памятный знак Героям Майдана, снимая все на камеру мобильного телефона, передает со ссылкой на .

"Около двух часов ночи проезжающий по улице наряд патрульной полиции заметил, как двое молодых людей в Сквере Героев Небесной сотни справляют естественные потребности на установленный там памятный знак Героям Майдана. Увидев сотрудников полиции, те обратились в бегство. ... Ребят задержали", - сообщает пресс -служба Нацполиции региона.

"Нарушителями" оказались жители Черниговской области, выпускники сумских учебных заведений. Отмечается, что один из парней пытался избавиться от своего телефона.

"В дальнейшем на нем обнаружили запись, следователи уже приобщили к уголовному производству. На нем правонарушители снимали" весь процесс "своих противоправных действий", - рассказали в полиции.

Молодым предъявлено обвинение по факту хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, им грозит наказание в виде лишения свободы до 4-5 лет.

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