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Венедиктов о встрече президентов США и РФ: Трампу нужно, чтобы ему прикрыли зад в Сирии
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30.06.2018 23:46
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Президент США Дональд Трамп хочет перед выборами вывести из Сирии
американских военных, а роль "пушечного мяса" предоставить
россиянам, считает главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей
Венедиктов. Венедиктов: Сирия – это площадка для торговли Фото: ЕРА
"Сирия – это площадка для торговли. Трамп хочет перед выборами
вывести войска из Сирии и показать американском народу, что гробы,
звездно-полосатым флагом прикрытые, не будут ходить. "Это не наша
война. Америка превыше только. Забираем своих…" – это
известная история. А что может предложить Россия в этой истории?
Все очень просто: пушечное мясо", – сказал он.По словам
Венедиктова, "Трампу для своей политики, для своей внутренней
позиции нужно, чтобы ему прикрыли зад в Сирии"."А вот тогда, если
ты поможешь мне – ты сначала мне помоги, это то, что мне надо,
это тот товар, твое пушечное мясо, который мне нужен – а вот
тогда, Володя, поговорим о смягчении санкций, поговорим об
остановке процесса [спецпрокурора США Роберта] Мюллера, поговорим о
том, было ли вмешательство, поговорим о Крыме…" Он же не просто так
сказал, когда его спросили: "Вы признаете Крым российским?" –
он сказал: – "Посмотрим", – отметил главред "Эха
Москвы".Он считает, что Трампу "от России ничего не нужно"."Если мы
завтра все улетим на Марс, он и не заметит. Но для своей политики,
для своей внутренней позиции ему нужно, чтобы ему прикрыли зад в
Сирии. Кто это может сделать? Володя. Сделай дар. А больше ничего
не надо. Поэтому центром будет Сирия или эвакуация американский
войск", – сказал Венедиктов.Переговоры президентов США и
РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя
предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить
дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что
Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство
Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в
Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных
Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон
Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.
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