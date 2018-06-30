Президент США Дональд Трамп хочет перед выборами вывести из Сирии американских военных, а роль "пушечного мяса" предоставить россиянам, считает главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Венедиктов: Сирия – это площадка для торговли Фото: ЕРА "Сирия – это площадка для торговли. Трамп хочет перед выборами вывести войска из Сирии и показать американском народу, что гробы, звездно-полосатым флагом прикрытые, не будут ходить. "Это не наша война. Америка превыше только. Забираем своих…" – это известная история. А что может предложить Россия в этой истории? Все очень просто: пушечное мясо", – сказал он.По словам Венедиктова, "Трампу для своей политики, для своей внутренней позиции нужно, чтобы ему прикрыли зад в Сирии"."А вот тогда, если ты поможешь мне – ты сначала мне помоги, это то, что мне надо, это тот товар, твое пушечное мясо, который мне нужен – а вот тогда, Володя, поговорим о смягчении санкций, поговорим об остановке процесса [спецпрокурора США Роберта] Мюллера, поговорим о том, было ли вмешательство, поговорим о Крыме…" Он же не просто так сказал, когда его спросили: "Вы признаете Крым российским?" – он сказал: – "Посмотрим", – отметил главред "Эха Москвы".Он считает, что Трампу "от России ничего не нужно"."Если мы завтра все улетим на Марс, он и не заметит. Но для своей политики, для своей внутренней позиции ему нужно, чтобы ему прикрыли зад в Сирии. Кто это может сделать? Володя. Сделай дар. А больше ничего не надо. Поэтому центром будет Сирия или эвакуация американский войск", – сказал Венедиктов.Переговоры президентов США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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