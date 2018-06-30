Всем гостям, в Тунисе ожидают вылета в Украину, "OASIS Travel Ukraine" гарантирует проживание в гостиницах за счет компании

Об этом сообщил туроператор "OASIS Travel Ukraine".

"В результате переговоров руководства нашей компании с Министерством экономического развития и торговли Украины и компанией" Авиакомпания Браво "было достигнуто соглашение о том, что в понедельник 02.07.2018 года будут выполнены 5 рейсов маршруту Тунис - Украина с целью возвращения туристов, находящихся в Тунисе" , - сообщили в компании.

Также в компании отметили, что гарантируют всем гостям, которые находятся в Тунисе и ожидают вылета в Украину, проживание в отелях Туниса за счет "OASIS Travel Ukraine" до момента вылета 2 июля.

"Приносим наши извинения за причиненные неудобства и желаем всем нашим гостям скорейшего и благополучного возвращения домой!", - сообщает туроператор.

Напомним, в аэропорту в Тунисе уже третьи сутки около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.

Сегодня в МИД сообщили, что часть украинских туристов утром 30 июня все же вернулись в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.