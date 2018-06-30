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Украинцы, которые не могут вылететь из Туниса, вывезут пятью рейсами в понедельник, - туроператор
30.06.2018 23:46
Украинцы, которые не могут вылететь из Туниса, вывезут пятью рейсами в понедельник, - туроператор
Всем гостям, в Тунисе ожидают вылета в Украину, "OASIS Travel Ukraine" гарантирует проживание в гостиницах за счет компании
Украинская, которые третий день не могут вылететь из Туниса, обещают вывезти в понедельник, 2 июля, пятью рейсами.
Украинцы, которые не могут вылететь из Туниса, вывезут пятью рейсами в понедельник, - туроператор Фото: bravoairways.com.ua
Об этом сообщил туроператор "OASIS Travel Ukraine".
 
"В результате переговоров руководства нашей компании с Министерством экономического развития и торговли Украины и компанией" Авиакомпания Браво "было достигнуто соглашение о том, что в понедельник 02.07.2018 года будут выполнены 5 рейсов маршруту Тунис - Украина с целью возвращения туристов, находящихся в Тунисе" , - сообщили в компании.
 
Также в компании отметили, что гарантируют всем гостям, которые находятся в Тунисе и ожидают вылета в Украину, проживание в отелях Туниса за счет "OASIS Travel Ukraine" до момента вылета 2 июля.
 
"Приносим наши извинения за причиненные неудобства и желаем всем нашим гостям скорейшего и благополучного возвращения домой!", - сообщает туроператор.

Напомним, в аэропорту в Тунисе уже третьи сутки около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.
 
Сегодня в МИД сообщили, что часть украинских туристов утром 30 июня все же вернулись в Украину.
 
Министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.
  • В аэропорту Туниса застряли около 300 украинских туристов
  • Консул встретился с украинскими туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса
  • Часть туристов, которые не могли вылететь из Туниса, вернулись в Украину
  • Минэкономразвития отменит лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства, - Емельян

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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