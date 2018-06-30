Он заявил, что не собирается баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины

"Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, которые Иванишвили, я уверен, проигрывает", - сказал Саакашвили в эфире канала RTVI.

"Я вернусь в Грузию. Если бы они думали, что они меня смогут поймать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня поймать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", - добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко "уговаривал" грузинские власти забрать Саакашвили в грузинской тюрьме, заявил Саакашвили.

"Порошенко их уговаривал забрать меня в грузинской тюрьме. А грузины легли костьми, Иванишвили, не хотели меня забирать. О чем это говорит? Что они меня боятся", - отметил экс-президент.

Напомним, Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу 2005 года о избиение депутата Валерия Гелашвили.