Бывший народный депутат Украины Владимир Заплатинский умер в
возрасте 66 лет в киевской больнице "Феофания" после тяжелой
болезни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заплатинскому было 66 лет Фото: novosti-n.org Он умер в возрасте 66
лет в киевской больнице "Феофания". Последние годы экс-нардеп
боролся с тяжелой болезнью.Заплатинский был генеральным директором
николаевского ПО имени Кирова, а позже возглавил ОАО "Эвис".
Предприятие занималось производством и торговлей одеждой. В
качестве народного депутата IІI – V созывов был автором более
сотни законов, участвовал в работе временной следственной комиссии
по расследованию обстоятельств организации кассетного скандала. В
течение четырех лет был членом постоянной делегации в Парламентской
ассамблее НАТО.
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