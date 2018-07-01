Бывший народный депутат Украины Владимир Заплатинский умер в возрасте 66 лет в киевской больнице "Феофания" после тяжелой болезни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Заплатинскому было 66 лет Фото: novosti-n.org Он умер в возрасте 66 лет в киевской больнице "Феофания". Последние годы экс-нардеп боролся с тяжелой болезнью.Заплатинский был генеральным директором николаевского ПО имени Кирова, а позже возглавил ОАО "Эвис". Предприятие занималось производством и торговлей одеждой. В качестве народного депутата IІI – V созывов был автором более сотни законов, участвовал в работе временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств организации кассетного скандала. В течение четырех лет был членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки лет заплатинский умер киевской феофания Теги: общество